TV yayın akışı 6 Eylül 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Eylül Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Eylül Cuma kanalların yayın akışında neler var? 6 Eylül Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 6 Eylül Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Eylül 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Eylül Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

6 EYLÜL 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)

01:30 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Safir

05:30 Tatar Ramazan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)

22:45 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)

01:30 Taş Kağıt Makas

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Kötü Kan

02:15 Mucize Doktor

04:30 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Yalı Çapkını

01:30 Güzel Köylü

03:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

21:45 "Galler-Türkiye" Uluslar Ligi

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:10 Lingo Türkiye

14:30 Seksenler

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

23:30 Büyük Gözler (Yabancı Sinema)

01:30 Seksenler

02:50 Gönül Dağı