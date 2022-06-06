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TV yayın akışı 6 Haziran Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

06.06.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran 2022 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Haziran Pazartesi akşamı Ölümün Kıyısında, Yaşamak Güzel Şey, Hakim, Anonim, Survivor All Star, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 6 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 6 Haziran Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Haziran Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 6 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Haziran 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)
21:45 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (Yabancı Sinema)
23:45 Ölümün Kıyısında (Yabancı Sinema)
01:45 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (Yabancı Sinema)
03:30 Aşk Laftan Anlamaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey (Yerli Sinema)
22:30 Seversin
01:00 Yaşamak Güzel Şey (Yerli Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
17:00 İyilik
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Mahkum
02:15 Bay Yanlış
04:30 İnadına Aşk
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Anonim (Yabancı Sinema)
21:15 Anonim (Yabancı Sinema)
23:45 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
01:30 Fazilet Hanım ve Kızları
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:15 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Oynat Bakalım

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ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hakim
00:20 Destan
04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Elimi Bırakma
08:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan İle Gülümse Hayata
12:40 Türkiye’nin Mutfağı
15:10 Kara Tahta
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:00 Deliler Fatih’in Fermanı (Yerli Sinema)
01:50 Yerli Dizi
04:20 Seksenler


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