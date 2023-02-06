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  4. TV yayın akışı 6 Şubat 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 6 Şubat 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

06.02.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat 2023 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Şubat 2023 Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Yaşamak Güzel Şey, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 6 Şubat 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Şubat Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 6 Şubat Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 6 Şubat Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:45 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

06:45 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Kuruluş Osman
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk Ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey (Yerli Sinema)
22:15 Yaşamak Güzel Şey (Yerli Sinema)
00:15 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Kapımdaki Dedektif
14:00 Ego
16:45 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Ego
02:00 Yalnız Kalpler
02:45 En Hamarat Benim
05:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Baba Ocağı
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kalk Gidelim
14:50 Adını Sen Koy
16:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:10 Al Sancak
02:10 Adını Sen Koy
03:10 Seksenler
05:20 Kapanış

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