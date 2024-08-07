TV yayın akışı 7 Ağustos 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 7 Ağustos Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Ağustos günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *7 Ağustos yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hamburg-İstanbul Hattı (Yabancı Sinema)

22:40 Tuzak (Yabancı Sinema)

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:45 Çok Akustik

01:45 Gelinim Mutfakta

04:15 Ya Çok Seversen

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mucize Aşk (Yerli Sinema)

02:15 Çiçek (Yerli Sinema)

04:00 Aziz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

22:00 Çınar Ağacı (Yerli Sinema)

00:00 Çınar Ağacı (Yerli Sinema)

02:00 İstanbullu Gelin

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Şehirden Uzakta

09:30 Kasaba Doktoru

12:40 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Aşk Tarifi (Yabancı Sinema)

22:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:20 Aşk Tarifi (Yabancı Sinema)

03:20 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ah Be Birader (Yabancı Sinema)

22:15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce