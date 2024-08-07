TV yayın akışı 7 Ağustos 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Ağustos Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Ağustos Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 7 Ağustos Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Ağustos günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *7 Ağustos yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hamburg-İstanbul Hattı (Yabancı Sinema)
22:40 Tuzak (Yabancı Sinema)
02:30 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:45 Çok Akustik
01:45 Gelinim Mutfakta
04:15 Ya Çok Seversen
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mucize Aşk (Yerli Sinema)
02:15 Çiçek (Yerli Sinema)
04:00 Aziz
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
22:00 Çınar Ağacı (Yerli Sinema)
00:00 Çınar Ağacı (Yerli Sinema)
02:00 İstanbullu Gelin
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Şehirden Uzakta
09:30 Kasaba Doktoru
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Aşk Tarifi (Yabancı Sinema)
22:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:20 Aşk Tarifi (Yabancı Sinema)
03:20 Gönül Dağı
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ah Be Birader (Yabancı Sinema)
22:15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce