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  4. TV yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Mayıs 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Mayıs 2021 Cuma akşamı Güldür Güldür Show, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Akıncı, Bir Aşk İki Hayat, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ve Payitaht Abdülhamid programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 7 Mayıs TV yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Mayıs Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Mayıs Cuma kanalların yayın akışında neler var? 7 Mayıs Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Mayıs 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Mayıs Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

7 MAYIS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Çatışma (Yabancı Sinema)
01:15 Çatışma (Yabancı Sinema)
03:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:30 Akıncı (Yeni Bölüm)
23:55 Bir Zamanlar Çukurova
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:15 Hz. Ömer
05:55 Kırgın Çiçekler

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Hekimoğlu
02:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
04:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
05:30 Güllerin Savaşı

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Bir Aşk İki Hayat (Yerli Sinema)
22:30 Son Yaz
00:30 Savaşç
02:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04:15 Savaşçı
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse İle İftara Doğru
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:15 Menajerimi Ara
02:45 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
04:20 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:00 Oynat Bakalım
03:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Dizi

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TRT1 YAYIN AKIŞI

08:00 Mesnevi’den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Maveraya Yolculuk
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
23:45 Maveraya Yolculuk
01:00 Gönül Dağı
02:05 Mesnevi’den Hikayeler
02:30 Sahur Bereketi
04:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

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Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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