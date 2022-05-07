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TV yayın akışı 7 Mayıs 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

07.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Mayıs 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Ali Baba ve 7 Cüceler, Gönül Dağı ve Gülümse Kaderine programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 7 Mayıs 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Mayıs Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Mayıs Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

7 MAYIS 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Japon İşi (Yerli Sinema)
01:15 Kelebekler (Yerli Sinema)
03:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Destan
13:00 Adı Sevgi
16:15 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Hakim
03:20 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
02:45 Arda’nın Mutfağı
03:45 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Gülümse Kaderine
16:00 İyilik
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gülümse Kaderine
22:30 İyilik
01:45 Yasak Elma
04:00 Kamera Arkası
04:30 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
22:30 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
00:45 Kaderimin Oyunu
03:00 Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
13:15 Survivor Panorama
15:00 Sinema
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:15 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Hapishanedeki Çiçek
07:20 Kalk Gidelim
10:40 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)
12:40 Kara Tahta
15:50 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:30 Kasaba Doktoru
03:10 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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