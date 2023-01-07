Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 7 Ocak 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Ocak 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

07.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ocak 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Ocak 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Patron Mutlu Son İstiyor, Gönül Dağı, Orta Direk Şaban ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 7 Ocak 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Ocak 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Ocak 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

7 OCAK 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan (Yerli Sinema)
08:00 Emine (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arabesk (Yerli Sinema)
16:30 Öyle Olsun (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
05:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye (Yerli Sinema)
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)
02:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)
00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
02:00 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Söz
08:00 Toprak İle Fidan
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Çöp Adam
14:00 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
22:30 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
00:30 Çöp Adam
02:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
04:30 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Sıfırıncı Gün
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 MasterChef Türkiye
01:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Gazete Magazin
05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Adını Sen Koy
07:10 Ege’nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
12:20 Yürek Çıkmazı
15:40 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Teşkilat
04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:10 Kapanış


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otellerde unutulanlar şaşkına çevirdi! Eşek, köpek, düğün pastası...Otellerde unutulanlar şaşkına çevirdi! Eşek, köpek, düğün pastası...
Seyir halindeki motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki...Seyir halindeki motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki...
Dansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçtiDansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçti
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 televizyon show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay yatak odası itirafı! “Tüm erkekler bunu yanlış yapıyor”

Olay yatak odası itirafı! “Tüm erkekler bunu yanlış yapıyor”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Göğüslerini gösterdi! Hiçbir sansür uygulamadı

Göğüslerini gösterdi! Hiçbir sansür uygulamadı

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.