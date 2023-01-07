TV yayın akışı 7 Ocak 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Ocak 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Ocak 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

7 OCAK 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan (Yerli Sinema)

08:00 Emine (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Arabesk (Yerli Sinema)

16:30 Öyle Olsun (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

05:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye (Yerli Sinema)

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)

02:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

16:00 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)

00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

02:00 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Söz

08:00 Toprak İle Fidan

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Çöp Adam

14:00 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

22:30 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

00:30 Çöp Adam

02:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

04:30 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Sıfırıncı Gün

15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 MasterChef Türkiye

01:15 Tuzak

03:30 Kadere Karşı

04:45 Gazete Magazin

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Adını Sen Koy

07:10 Ege’nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

12:20 Yürek Çıkmazı

15:40 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Teşkilat

04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:10 Kapanış



