TV yayın akışı 7 Ocak 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Ocak 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 7 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Ocak 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Tarkan (Yerli Sinema)
08:00 Emine (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arabesk (Yerli Sinema)
16:30 Öyle Olsun (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
05:15 Bir Şansım Olsa
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Kuruluş Osman
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye (Yerli Sinema)
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)
02:30 Köpekbalığı İstilası 5 (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)
00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
02:00 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret
06:00 Söz
08:00 Toprak İle Fidan
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Çöp Adam
14:00 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
22:30 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
00:30 Çöp Adam
02:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
04:30 Hayat Öpücüğü (Yerli Sinema)
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Sıfırıncı Gün
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 MasterChef Türkiye
01:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Gazete Magazin
05:30 Tuzak
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Adını Sen Koy
07:10 Ege’nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
12:20 Yürek Çıkmazı
15:40 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Teşkilat
04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:10 Kapanış