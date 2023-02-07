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  4. TV yayın akışı 7 Şubat 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Şubat 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

07.02.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Şubat 2023 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 7 Şubat Salı akşamı Fatih Altaylı İle Teke Tek Deprem Özel, Üç Kız Kardeş, A Haber Deprem Özel, Gecenin Ucunda, Yürek Çıkmazı, Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 7 Şubat Salı 2023 TV yayın akışı...

TV yayın akışı 7 Şubat 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 7 Şubat Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 7 Şubat Salı kanalların yayın akışında neler var? 7 Şubat Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 7 Şubat Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 7 Şubat Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

7 ŞUBAT 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:00 Show Ana Haber (Deprem Özel)
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Fatih Altaylı İle Teke Tek Deprem Özel
23:00 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Arıza
05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 A Haber Deprem Özel
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 A Haber Deprem Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A Haber Deprem Özel

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Deprem Özel
16:00 Deprem Özel
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yargı
03:00 Yeniden Başlamak (Yabancı Sinema)
05:00 Kavak Yelleri

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
23:30 Ego
02:00 Taçsız Prenses
04:15 Hayatımın Şansı
06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Yerli Dizi Tekrar
13:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
20:00 Gecenin Ucunda
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30Toprak İle Fidan
03:30 Baba Ocağı
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel/ TV8-NTV Ortak Yayın
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:40 TRT Haber Ortak Yayını
13:10 Kasaba Doktoru
15:30 Adını Sen Koy
16:40 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:10 Yerli Dizi
03:10 Kasaba Doktoru
05:30 Kapanış


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