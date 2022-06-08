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TV yayın akışı 8 Haziran 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

08.06.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Haziran 2022 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Haziran 2022 Çarşamba Tokatçı, Seversin, Survivor All Star, Gizli Saklı, Kuruluş Osman, Ali Baba ve 7 Cüceler ve Kara Tahta programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 8 Haziran 2022 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 8 Haziran Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Haziran Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Haziran TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)
23:30 Tokatçı (Yerli Sinema)
01:30 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)
03:00 Şef Kapımda

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Hakim
04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
22:30 Seversin
01:30 Üç Kız Kardeş
03:45 Gelinim Mutfakta

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Gizli Saklı
00:15 Savaşın İki Yüzü (Yerli Sinema)
01:45 Hababam Sınıfı Üç buçuk (Yerli Sinema)
03:45 Bay Yanlış
05:00 İnadına Aşk
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
22:30 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)
00:45 Fazilet Hanım ve Kızları
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:30 Annenin Sırrıdır Çocuk
21:30 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Elimi Bırakma
08:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse
12:40 Türkiye’nin Mutfağı
15:10 Kara Tahta
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:40 Kasaba Doktoru
02:40 Kara Tahta

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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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