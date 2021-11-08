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TV yayın akışı 8 Kasım 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

08.11.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Kasım Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Kasım Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Çok Güzel Hareketler 2, Black Panther, Yasak Elma, Kalp Yarası, MasterChef Türkiye ve Alparslan: Büyük Selçuklu programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Kasım TV yayın akışı...

TV yayın akışı 8 Kasım 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Kasım Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Kasım Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Kasım Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

8 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş (Yeni Dizi)
22:15 Üç Kuruş
00:45 Aziz
03:15 Yalancı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23:15 Babamın Ceketi (Yerli Sinema)
01:30 Babamın Ceketi (Yerli Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:30 Kanunsuz Topraklar
05:00 Baş Yanlış
06:00 Kanunsuz Topraklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Hayatım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Sana Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Black Panther (Yabancı Sinema)
22:45 Sana Söz
02:00 Ada Masalı
04:30 Sana Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Kırmızı Oda

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ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Baş Belası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
00:20 Kuruluş Osman
03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Teşkilat
12:45 Dünya Hali
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:10 Bizim Köyün Kızları
04:10 Seksenler
05:20 Yok Olmadan Keşfet

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