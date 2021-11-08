TV yayın akışı 8 Kasım 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Kasım Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Kasım Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Kasım Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

8 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş (Yeni Dizi)

22:15 Üç Kuruş

00:45 Aziz

03:15 Yalancı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23:15 Babamın Ceketi (Yerli Sinema)

01:30 Babamın Ceketi (Yerli Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:30 Kanunsuz Topraklar

05:00 Baş Yanlış

06:00 Kanunsuz Topraklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Hayatım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Sana Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Black Panther (Yabancı Sinema)

22:45 Sana Söz

02:00 Ada Masalı

04:30 Sana Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:00 Kırmızı Oda

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Baş Belası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

00:20 Kuruluş Osman

03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Şampiyon

09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Teşkilat

12:45 Dünya Hali

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:10 Bizim Köyün Kızları

04:10 Seksenler

05:20 Yok Olmadan Keşfet



