Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 8 Ocak 2024 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Fox TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 8 Ocak 2024 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Fox TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    08.01.2024 07:10 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    8 Ocak 2024 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Ocak Pazartesi Ne Gemiler Yaktım, Hızlı ve Öfkeli 8, Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek. Peki Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , Fox TV yayın akışı nasıl? İşte 8 Ocak Pazartesi 2024 TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 8 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 8 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, Fox TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Ocak Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    8 OCAK 2024 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Safir
    00:20 Aldatmak
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:45 Güneşi Beklerken
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)
    22:45 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (Yabancı Sinema)
    00:30 Üç Kız Kardeş
    03:15 Gelinim Mutfakta
    05:30 Dönence

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Ömer
    20:00 Ömer
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    03:00 Kiralık Aşk
    05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:15 Survivor All Star 2024
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    03:30 Cevap Ver Türkiye
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:10 İncir Ağacı
    07:00 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    15:00 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
    00:10 Yerli Dizi
    02:50 Diriliş Ertuğrul
    04:40 Lingo
    05:40 Kapanış

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Kızıl Goncalar
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Kızıl Goncalar
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Kızıl Goncalar
    01:30 Adım Farah
    03:45 Kefaret
    05:45 Kader Bağları

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çırılçıplak bir şekilde akvaryuma atladıÇırılçıplak bir şekilde akvaryuma atladı
    Hatay hakkında dikkat çeken açıklama!Hatay hakkında dikkat çeken açıklama!
    AK Parti'nin yeni seçim şarkısı! İlk kez dinletildiAK Parti'nin yeni seçim şarkısı! İlk kez dinletildi
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak

    İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak

    'Halka bu gerçeği açıklamak durumundayım' diyerek duyurdu: 'Savaş olabilir'

    'Halka bu gerçeği açıklamak durumundayım' diyerek duyurdu: 'Savaş olabilir'

    Melih Gökçek felç mi geçirdi? Osman Gökçek'ten açıklama geldi

    Melih Gökçek felç mi geçirdi? Osman Gökçek'ten açıklama geldi

    Çırılçıplak bir şekilde akvaryuma atladı

    Çırılçıplak bir şekilde akvaryuma atladı

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Konya'da 2,5 milyon yaşında buzul bulundu

    Konya'da 2,5 milyon yaşında buzul bulundu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

    Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

    A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.