TV yayın akışı 8 Temmuz 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Temmuz 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Temmuz Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 8 Temmuz Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Temmuz Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Temmuz TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ağır Romantik (Yerli Sinema)
22:15 Ağır Romantik (Yerli Sinema)
00:15 Cam Tavanlar
02:45 Anma Günü (Yabancı Sinema)
04:30 Anma Günü (Yabancı Sinema)
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde (Yabancı Sinema)
22:15 Kalp Yarası
01:15 2012: Buzul Çağı (Yabancı Sinema)
03:10 Akıncı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
00:30 Operasyon 41
03:00 Yalan Dünya
04:45 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:15 Kefaret
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kefaret (Yeni Bölüm)
00:15 Aşk Mantık İntikam
02:45 Son Yaz
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kazara Aşk (Yeni Dizi)
00:15 Ada Masalı
02:30 Aramızda Kalsın
04:30 Yüksek Sosyete
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda
05:40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:50 Vuslat
10:25 Tozkoparan
12:10 Gönül Dağı
15:35 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
23:30 Ahlat Ağacı (Yerli Sinema)
03:00 Masumlar Apartmanı
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