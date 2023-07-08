TV yayın akışı 8 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 8 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 8 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Temmyz 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

8 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kılıç Svaşları (Yabancı Sinema)

01:45 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)

03:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Küçük Kadınlar (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Sinema)

22:30 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)

00:40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)

02:50 Vermem Seni Ellere

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Amacı Olmayan Grup (Yerli Sinema)

21:45 Amacı Olmayan Grup (Yerli Sinema)

23:30 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

14:00 Yasak Elma

17:15 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Postacı (Yerli Sinema)

21:45 Kısmet

00:45 Postacı (Yerli Sinema)

02:15 Gülcemal

04:45 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:30 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

01:30 Aramızda Kalsın

03:00 Erkenci Kuş

04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:30 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Karakomik Filmler 2 “Arada-Kaçamak” (Yerli Sinema)

17:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

04:00 Dizi

05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:20 Ege’nin Hamsisi

09:45 Hayallerinin Peşinde

11:00 Tek Yürek 04.17

11:50 Benim Güzel Ailem

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

22:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:30 Benim Güzel Ailem

04:45 Kendi Düşen Ağlamaz

06:20 Kapanış



