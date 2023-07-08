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TV yayın akışı 8 Temmuz 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

08.07.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Temmuz 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 8 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Amacı Olmayan Grup, Örümcek Adam: Eve Dönüş, Yalı Çapkını, Postacı ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

Televizyon izleyicileri 8 Temmuz 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 8 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 8 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 8 Temmyz 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 8 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

8 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kılıç Svaşları (Yabancı Sinema)
01:45 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)
03:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Küçük Kadınlar (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yabancı Sinema)
22:30 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
00:40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
02:50 Vermem Seni Ellere
05:50 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Amacı Olmayan Grup (Yerli Sinema)
21:45 Amacı Olmayan Grup (Yerli Sinema)
23:30 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
14:00 Yasak Elma
17:15 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Postacı (Yerli Sinema)
21:45 Kısmet
00:45 Postacı (Yerli Sinema)
02:15 Gülcemal
04:45 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:30 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
01:30 Aramızda Kalsın
03:00 Erkenci Kuş
04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:30 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Karakomik Filmler 2 “Arada-Kaçamak” (Yerli Sinema)
17:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
04:00 Dizi
05:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:20 Ege’nin Hamsisi
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Tek Yürek 04.17
11:50 Benim Güzel Ailem
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
22:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:30 Benim Güzel Ailem
04:45 Kendi Düşen Ağlamaz
06:20 Kapanış

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