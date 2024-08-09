TV yayın akışı 9 Ağustos 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 9 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Ağustos 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
22:30 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)
00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
02:15 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)
03:45 Aziz
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Malefiz (Yabancı Sinema)
21:55 Kim Milyoner Olmak İster?
00:15 Keşisen Dünyalar (Yabancı Sinema)
02:30 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
22:45 Password
22:30 Yerli Dizi
23:30 Mega Boa Yılanı (Yabancı Sinema)
01:30 Gelinim Mutfakta
04:00 Ya Çok Seversen
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
14:00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Garip (Yerli Sinema)
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Garip (Yerli Sinema)
01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:00 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Şahane Hayatım
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
00:45 İstanbullu Gelin
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Şehirden Uzakta
09:30 Kara Ağaç Destanı
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mumya (Yabancı Sinema)
22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:40 Mumya (Yabancı Sinema)
02:30 Seksenler
03:40 Gönül Dağı