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    4. TV yayın akışı 9 Ağustos 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 9 Ağustos 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 07:49
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    9 Ağustos 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Ağustos 2024 Cuma akşamı Seçkin Tetikçiler, Password, Malefiz, Yol Arkadaşım 2, Mumya, Garip ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 9 Ağustos 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 9 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 9 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Ağustos 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    9 AĞUSTOS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Güzel Günler
    09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Sandık Kokusu
    15:00 Bahar
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
    22:30 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)
    00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
    02:15 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)
    03:45 Aziz

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Malefiz (Yabancı Sinema)
    21:55 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:15 Keşisen Dünyalar (Yabancı Sinema)
    02:30 Ateş Kuşları
    05:00 Kaçak

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    17:00 Ayazın Sonu Güneş
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Password
    22:45 Password
    22:30 Yerli Dizi
    23:30 Mega Boa Yılanı (Yabancı Sinema)
    01:30 Gelinim Mutfakta
    04:00 Ya Çok Seversen

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Aşk Mantık İntikam
    13:00 Kiraz Mevsimi
    14:00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Yerli Sinema)
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Garip (Yerli Sinema)
    22:00 Çağla İle Bu Yaz
    00:00 Garip (Yerli Sinema)
    01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    04:00 Yasak Elma
    05:00 Son Yaz
    06:00 Şahane Hayatım

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile
    09:00 Sefirin Kızı
    11:00 Aramızda Kalsın
    13:30 Kiralık Aşk
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
    22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
    00:45 İstanbullu Gelin
    03:00 Kiralık Aşk
    05:00 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 Çarkıfelek
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:20 Şehirden Uzakta
    09:30 Kara Ağaç Destanı
    12:40 Lingo Türkiye
    14:00 Seksenler
    15:40 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    20:00 Mumya (Yabancı Sinema)
    22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
    00:40 Mumya (Yabancı Sinema)
    02:30 Seksenler
    03:40 Gönül Dağı

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