TV yayın akışı 9 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Aralık 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Aralık 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Ne Gemiler Yaktım
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Ne Gemiler Yaktım
02:15 Sandık Kokusu
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Aldatmak
16:00 Altın Kafes
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Altın Kafes
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Yabancı Sinema)
21:45 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Yabancı Sinema)
02:30 Poyraz Karayel
23:45 Arka Sokaklar
00:50 Yargı
03:15 Poyraz Karayel
04:45 Müzik Arası
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Adım Farah
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Hudutsuz Sevda
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)
12:00 Yerli Dizi Tekrar
13:45 Sakla Beni
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çin Falı (Yabancı Sinema)
22:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
00:45 Çin Falı
02:45 Belalı Karakol
04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
05:30 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Oynat Bakalım
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Son Karar
02:15 Gazete Magazin
04:30 Tuzak
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Son Toplayıcılar
06:50 Beni Böyle Sev
08:50 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Gönül Dağı
06:30 Kapanış