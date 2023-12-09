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    4. TV yayın akışı 9 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 9 Aralık 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    09.12.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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    9 Aralık 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Aralık 2023 Cumartesi Güldür Güldür Show, Buz Devri 2: Dinozorların Şafağı, Kardeşlerim, MasterChef Türkiye All Star, Çin Falı, Gönül Dağı, Adım Farah programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 9 Aralık 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Aralık 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    9 ARALIK 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    08:15 Bir Yuvam Olsun
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Ne Gemiler Yaktım
    15:45 Sandık Kokusu
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Ne Gemiler Yaktım
    02:15 Sandık Kokusu

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    13:00 Aldatmak
    16:00 Altın Kafes
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Altın Kafes
    02:20 Kuruluş Osman
    04:30 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Yargı
    16:15 Üç Kız Kardeş
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Yabancı Sinema)
    21:45 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Yabancı Sinema)
    02:30 Poyraz Karayel
    23:45 Arka Sokaklar
    00:50 Yargı
    03:15 Poyraz Karayel
    04:45 Müzik Arası

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Adım Farah
    16:30 Şahane Hayatım
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Adım Farah
    00:00 Kirli Sepeti
    02:45 Hudutsuz Sevda
    05:00 Kefaret
    06:00 Bay Yanlış

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
    08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:30 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)
    12:00 Yerli Dizi Tekrar
    13:45 Sakla Beni
    16:00 Ömer
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Çin Falı (Yabancı Sinema)
    22:45 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
    00:45 Çin Falı
    02:45 Belalı Karakol
    04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
    05:30 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:00 Kırmızı Oda
    10:00 Oynat Bakalım
    12:30 Gazete Magazin
    17:15 MasterChef Türkiye All Star
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 %100 Futbol
    01:30 Son Karar
    02:15 Gazete Magazin
    04:30 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:20 Son Toplayıcılar
    06:50 Beni Böyle Sev
    08:50 Kod Adı Kırlangıç
    10:00 Hayallerinin Peşinde
    11:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
    17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
    04:10 Gönül Dağı
    06:30 Kapanış


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