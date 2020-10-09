MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. TV yayın akışı 9 Ekim 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

TV yayın akışı 9 Ekim 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

09.10.2020 00:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 9 Ekim 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

9 Ekim Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Ekim Cuma akşamı kısa sırada ekranların fenomen dizilerinden bir tanesi olmayı başaran Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Aynı Babil dizisi de yeni bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 9 Ekim TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri 9 Ekim Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Ekim Cuma kanalların yayın akışında neler var? 8 Ekim Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Ekim Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Ekim Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

9 EKİM CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Asuman’la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
00:15 Lion
02:30 Çukur
05:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Geleceğe Dönüş 3
02:35 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Sadakatsiz
02:30 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
04:30 Gelinim Mutfakta
06:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk
02:00 Zümrüdüanka
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Rüzgarın Kalbi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Babil
22:15 Sefirin Kızı
00:50 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Doya Doya Moda
02:30 En Şık Benim
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
14:30 Fazlası Zarar
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
03:55 Seksenler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Konuşmasıyla dalga konusu olan Şevval Şahin kimdir?Konuşmasıyla dalga konusu olan Şevval Şahin kimdir?
MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

MasterChef Sefa'ya ne oldu? MasterChef Sefa yaralandı mı? MasterChef Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

MasterChef'te korku dolu anlar!

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

Masterchef'te eleme adayları belli oldu

Konuşmasıyla olay oldu! Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin ne iş yapıyor? Şevval Şahin kaç yaşında, nereli?

Konuşmasıyla dalga konusu olan Şevval Şahin kimdir?

Çarpışma dizisi davalık oldu!

Çarpışma dizisi davalık oldu!

Didem Arslan Yılmaz'ın programında kayınpederini öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı

Çağla Şıkel’den bomba itiraf! ‘Yumurtalarımı dondurdum’

Ünlü mankenden bomba itiraf! Kız çocuğu için...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.