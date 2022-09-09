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  4. TV yayın akışı 9 Eylül 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 9 Eylül 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

09.09.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Eylül 2022 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 9 Eylül 2022 Cuma akşamı Güldür Güldür Show, Recep İvedik 3, Kim Milyoner Olmak İster, İyilik, Kasaba Doktoru, Deprem ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 9 Eylül 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Eylül Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Eylül Cuma kanalların yayın akışında neler var? 9 Eylül Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Eylül Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Eylül 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Eylül Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

9 EYLÜL 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Nasipse Olur (Yerli Sinema)
02:30 Nasipse Olur (Yerli Sinema)
04:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Mutfak Bahane
05:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
00:30 Buz Kıyameti (Yabancı Sinema)
01:30 Buz Kıyameti (Yabancı Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:30 Bay Yanlış
05:30 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Deprem (Yabancı Sinema)
22:15 Deprem (Yabancı Sinema)
00:20 Aramızda Kalsın
04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
05:00 8X8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Yedi Numara
11:50 Anadolu’da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:10 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
23:50 Balkan Ninnisi
03:00 Masumlar Apartmanı

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