TV yayın akışı 9 Kasım 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Kasım 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Kasım 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Deha
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Kuruluş Osman
14:40 Uluslararası (Yabancı Sinema)
16:50 Görevimiz Tehlike (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cennete Bilet (Yabancı Sinema)
22:20 Belalı Tanık 2 (Yabancı Sinema)
02:30 Belalı Tanık 2 (Yabancı Sinema)
05:00 Kalp Yarası
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yalan
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Güllerin Savaşı
04:30 Müzik Arası
05:30 Poyraz Karayel
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kendi Yolumda (Yerli Sinema)
15:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:00 Gizli Bahçe
03:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
05:15 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ada Masalı
12:30 Benim Tatlı Yalanım
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Söz
19:00 Star Haber
20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)
22:30 G.O.R.A (Yerli Sinema)
00:30 Güzel Köylü
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
09:45 El Dorado (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Beni Böyle Sev
08:10 Yedi Numara
09:05 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:45 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Teşkilat
04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:00 Yeditepe İstanbul