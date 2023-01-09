TV yayın akışı 9 Ocak 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Ocak Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Ocak 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Ocak 2023 Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sipahi
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Güzel Günler
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Kuruluş Osman
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk Ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Belalı Tanık 2 (Yabancı Sinema)
22:30 Belalı Tanık 2 (Yabancı Sinema)
00:45 Ay Meteoru (Yabancı Sinema)
02:15 Ay Meteoru (Yabancı Sinema)
03:45 Gelinim Mutfakta
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Hayatımın Şansı
02:15 En Hamarat Benim
04:45 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
03:00 Hayat Bazen Tatlıdır
04:30 Söz
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
11:45 Kadere Karşı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Dizi
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kalk Gidelim
15:30 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:10 Yürek Çıkmazı
02:50 Adını Sen Koy
03:40 Seksenler
05:30 Kapanış