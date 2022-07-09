TV yayın akışı 9 Temmuz 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Temmuz Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 9 Temmuz Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 9 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Feryat (Yerli Sinema)
16:30 Tatlı Dillim (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
02:00 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
03:45 Çapraz Ateş (Yabancı Sinema)
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
07:30 Kardeşim Benim (YerliSinema)
09:50 Alvin ve Sincaplar (Yabancı Sinema)
11:40 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
13:50 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)
16:10 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Rio 2 (Yabancı Sinema)
22:00 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)
00:35 İçimizdeki Ateş
03:35 İnanılmaz Örümcek Adam (Yabancı Sinema)
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 Gırgıriye’de Cümbüş(Yerli Sinema)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Seversin
02:45 Kötülük Tohumu (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Senden Daha Güzel
16:15 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gizli Saklı
22:30 İlk Buluşma
23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece
01:45 Tozluyaka
04:00 Bay Yanlış
06:00 Kefaret
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
22:45 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:45 Duy Beni
03:15 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:30 MasterChef Türkiye
15:15 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)
19:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Bayram Namazı
06:40 Kaptan Pengu ve Arkadaşları (Yerli Sinema)
08:50 Hanımağa’nın Gelinleri (Yerli Sinema)
11:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Sinema)
23:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:00 Gönül Dağı Kurban 2 (Yerli Sinema)
03:30 Kalk Gidelim
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