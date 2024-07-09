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    4. TV yayın akışı 9 Temmuz 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 9 Temmuz 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.07.2024 07:43
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    9 Temmuz 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merakla araştırılıyor. 9 Temmuz Salı Müjdemi İsterim, 2012, Çin Seddi, Aykut Enişte, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "İspanya-Fransa", Tolgshow Filtresiz ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 9 Temmuz Salı 2024 TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 9 Temmuz 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 9 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 9 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    9 TEMMUZ 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Aşk Laftan Anlamaz
    09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Sandık Kokusu
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)
    22:30 Dünya Güzellerim Tatilde
    01:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)
    03:00 Arıza

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Çin Seddi (Yabancı Sinema)
    22:00 Denizde Dehşet (Yabancı Sinema)
    23:50 Zorlu Operasyon (Yabancı Sinema)
    02:10 Ateş Kuşları
    05:10 Kaçak

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ateşböceği
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
    22:30 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
    01:00 İstanbullu Gelin
    03:00 Yüksek Sosyete
    05:00 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 MasterChef Türkiye
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:00 Uğurlugiller
    09:10 Kasaba Doktoru
    12:50 Lingo Türkiye
    14:10 Seksenler
    15:20 Göndül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:50 İddiaların Aksine
    20:00 Kupa Saati
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "İspanya-Fransa"
    00:10 3'Te 3
    01:30 Gönül Dağı
    04:30 Lingo Türkiye

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kirli Sepeti
    14:15 Recep İvedik 3(Yerli Sinema)
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Tolgshow Filtresiz
    00:00 İlk Buluşma
    02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    04:30 Son Yaz
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 İnci Taneleri
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 2012 (Yabancı Sinema)
    23:15 Saklambaç (Yabancı Sinema)
    01:15 Saklambaç (Yabancı Sinema)
    02:45 Güneşin Kızları
    04:30 Tatlı İntikam

    Express


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