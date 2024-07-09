TV yayın akışı 9 Temmuz 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 9 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 9 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 9 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 9 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 9 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)
22:30 Dünya Güzellerim Tatilde
01:00 Müjdemi İsterim (Yerli Sinema)
03:00 Arıza
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çin Seddi (Yabancı Sinema)
22:00 Denizde Dehşet (Yabancı Sinema)
23:50 Zorlu Operasyon (Yabancı Sinema)
02:10 Ateş Kuşları
05:10 Kaçak
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
22:30 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Uğurlugiller
09:10 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:10 Seksenler
15:20 Göndül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "İspanya-Fransa"
00:10 3'Te 3
01:30 Gönül Dağı
04:30 Lingo Türkiye
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:15 Recep İvedik 3(Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 2012 (Yabancı Sinema)
23:15 Saklambaç (Yabancı Sinema)
01:15 Saklambaç (Yabancı Sinema)
02:45 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam