Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı1 Şubat 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı1 Şubat 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

01.02.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Şubat 2023 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 1 Şubat Çarşamba akşamı Güldür Güldür Show, O Kız, Kuruluş Osman, Survivor 2023,İğne İplik, Hayatımın Şansı ve Çöp Adam programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 1 Şubat Çarşamba TV yayın akışı...

TV yayın akışı1 Şubat 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Şubat Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 1 Şubat Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Şubat Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Güzel Günler
02:45 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
23:30 Dokuz Oğuz
02:00 Yalnız Kalpler
02:45 En Hamarat Benim
05:00 İnadına Aşk
06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çöp Adam
00:15 Ömer
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Hayat Bazen Tatlıdır
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:30 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kuklalı Köşk (Yerli Sinema)
15:00 Adını Sen Koy
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
23:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
01:50 Al Sancak
03:50 Seksenler
05:20 Kapanış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yan koltuktaki çift cinsel ilişkiye girince ifşa ettiYan koltuktaki çift cinsel ilişkiye girince ifşa etti
Başlarına bela oldu! Kimse korkudan konuşamıyorBaşlarına bela oldu! Kimse korkudan konuşamıyor
Skandal olay! 12 yaşındaki çocuğu cinsel ilişkiye zorladıSkandal olay! 12 yaşındaki çocuğu cinsel ilişkiye zorladı
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 televizyon show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar

En Çok Okunan Trend Haberler

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Cinsel ilişki için mezarlığa götürdü! “Haftada üç kez...”

Cinsel ilişki için mezarlığa götürdü! “Haftada üç kez...”

Cinsel hayatını anlatarak gündem olmuştu! Seksi poz...

Cinsel hayatını anlatarak gündem olmuştu! Seksi poz...

9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?

9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.