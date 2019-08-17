TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı'dan açıklama

Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı A&S Yatırım Holding, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığını açıklamıştı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, kanalın satıldığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Ilıcalı kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanalımızı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüğümüz doğru. Ancak basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil. Böyle bir ortaklık gerçekleşirse bilgiyi anında paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın. " dedi.





