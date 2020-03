TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Kızlarımız tarih yazmaya devam edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, elde ettikleri başarıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın "kaldığı yerden devam edeceğine" inandığını söyledi.

Akif Üstündağ, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi ve oyunlara kota almayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasına "Türkiye'nin bir an önce sağlıklı, huzurlu, güneşli günlere dönmesini" dileyerek başlayan Üstündağ, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yaptığı görüşmelerin ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenmesine karar verdi. Tüm kamuoyunca beklenen bir karardı." dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu için tüm paydaşlarının güvenliği ve sağlığının "'her zaman, her koşulda, her şeyden" önce geldiğini vurgulayan Üstündağ, süreç boyunca bu hassasiyetle davrandıklarını ve bu doğrultuda kararlar aldıklarını belirtti.