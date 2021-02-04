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Twitter 2020 yılının en çok bahsedilen 10 K-Pop sanatçısını açıkladı! BTS, Blackpink, TXT kazananı belli oldu

Seray Üstün Seray Üstün 04.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Twitter 2020 yılının en çok bahsedilen 10 K-Pop sanatçısını açıkladı! BTS, Blackpink, TXT kazananı belli oldu

Güney Kore müzik endüstrisinin en büyük isimlerinden peşi sıra yeni şarkı ve albümler gelmeye başladı. Koronavirüs pandemisinin büyük bir sekteye uğrattığı müzik sektöründeki dalgalanmalar K-pop sektörünü de vurdu. Dünya genelinde oldukça popüler olan müzik türü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Twitter, 2020 yılından bu yana en çok konuşulan K-pop gruplarını açıkladı.

Koronavirüs pandemisi kapsamında çevrimiçi konserlere ağırlık veren K-Pop grupları sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri halini aldı. 31 Ocak 2021 tarihinde “The Show” adını verdikleri konserlerini gerçekleştiren Blackpink grubu sosyal medaya paltformlarını salladı. Grubun trend listesinde yer almasından sonra Twitter K-Pop dünyasına dair araştırmalarını derinleştirdi ve en çok konuşulan grupları hayranları için derledi. İşte Twitter’da hakkında en çok tweet atılan K-Pop grupları;

  • BTS
  • NCT
  • EXO
  • Blackpink
  • Got7
  • Treasure
  • Seventeen
  • Tomorrow X Together (TXT)
  • Twice
  • Ateez

Erkek grupları ilk 10 listesindeki sekiz yeri kapladığı için K-Pop alanında hakim olmaya devam ediyor. Tamamen kadın üyelerden oluşan Blackpink ve Twice gruplaru ise 2020 yılında Twitter’da onay alabilecek kadar bahsedilmeyi başardı. Twitter’a göre 2020 yılında K-Pop hakkında 6,7 milyar tweet gönderildi.

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