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Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert cevap!

01.04.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TGRT ekranlarında Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programında sokak hayvanlarının tartışıldığı konuda, Salkım'ın sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezine gönderilmesi talebi sosyal medyada tepki çekti. Yeşim Salkım'a boykot çağrısı yapılırken, ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

Hafta içi iki gün TGRT ekranlarında Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programında sunuculuk yapan Yeşim Salkım, Twitter'dan #yesimsalkımboykot etiketiyle Türkiye gündeminde zirveye oturdu.

Sokak hayvanlarının tartışıldığı konuda, uzmanlarla sohbet eden Yeşim Salkım'ın sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezine gönderilmesi talebi sosyal medyada tepki çekti. Yeşim Salkım'a boykot çağrısı yapılırken, pek çok kişi Salkım'ı eleştirdi.

Hakkında yapılan olumsuz yorumlara, bir video çekerek yanıt veren Yeşim Salkım, sert ifadeler kullandı.

"ACILI BABAYA 'HELVASINI NASIL KARDINIZ' DİYE Mİ SORACAKTIM?"

"Evet son derece adil bir yayın yaptım. Sokaklardaki hayvanların rehabilitasyon merkezlerine alınmasını, orada bakılmasını ve bir yuvaya sahip olması gerektiğini, bunun için belediyeleri, İç İşleri Bakanlığını ve hükümeti göreve çağırdım. Acılı bağlanmış olan iki babaya da 'Helvasını nasıl kardınız?' diye mi soracaktım ha geri... Sizin ne düşündüğünüz benim umrumda değil .

"DOĞRU TEKTİR"

Doğru tektir. Ben de doğru olanı yaptım. Benim kadar hayvanları seven insan zaten yoktur. Anladınız mı? Hayvan sevgisinin ne olduğunu sizden öğrenecek değilim ben. " diyerek kendisini hayvan düşmanlığı ile itham edenlere yanıt verdi.

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Yeşim Salkım
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