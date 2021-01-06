Twitter'dan duyuruldu: 9INE CS:GO kadrosu ile yollarını ayırdı!

CS:GO arenasında ilginç şeyler oluyor. Birçok turnuvada mücadele eden 9INE CS:GO takımı, yaptığı açıklama ile CS:GO kadrosunun dağıldığını resmen duyurdu.

İŞTE 9INE'IN AYRILIK AÇIKLAMASI

Twitter üzerinden yapılan açıklamada oyuncuların diğer fırsatları değerlendirmek istediğinin altı çizilerek ayrılık kararının kesin olarak verildiği belirtildi. Ayrıca bunun bir elveda değil, teşekkür mesajı olduğu da paylaşımda ifade edildi. CS:GO takımında bulunan oyuncular ise yapılan ayrılık paylaşımının ardından açıklamalarda bulundu.

9INE CS:GO kadrosundaki isimlerden xfloud, yaptığı açıklama ile CS:GO kariyerini sürdüreceğini söyledi. Izzy ise CS:GO'yu bıraktığını ve artık Valorant arenasına geçiş yaptığını belirtti. Diğer oyuncular ise takımdan ayrıldıklarını, takım arkadaşları gibi Twitter hesapları üzerinden doğruladı.

