Twitter karanlık mod özelliği ile güncellendi!

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey geçtiğimi ay Twitter uygulamasına gerçek anlamda karanlık modun geleceğini müjdelemişti. Twitter’da hali hazırda olan gece mod, maalesef ki Pure Black dediğimiz gerçek siyah rengi yerine koyu renk skalasını kullanıyordu. Bu da maalesef ki OLED ekrana sahip iPhone modellerinde pek bir işe yaramıyordu.

OLED ekran teknolojisinde siyah renkler yakılmadığı için bataryadan ciddi oranda tasarruf yapılabiliyor. Twitter da gerçek karanlık mod seçeneğini sunarak, iPhone X ve iPhone Xs modellerinde ciddi anlamda batarya tasarrufu sağlayacak.

Ayrıca Twitter, Tweetbot uygulamasında olduğu gibi karanlık modun zamanlı olarak açılmasına da imkan tanıyor.

Zamanlayıcıyı açtığınızda gündüzleri beyaz tema, güneş battıktan sonra da otomatik olarak siyah temaya geçiş yapılıyor. Göz ve batarya sağlığınız için özellikle geçeleri, Twitter’ı karanlık modda kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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