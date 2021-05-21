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Twitter “Mavi Tik” özelliğini tüm kullanıcılara açtı! Twitter’da “Mavi Tik” nasıl alınır?

Seo Editör-2 Seo Editör-2
21.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, uzun süredir tanınmış ve kendisi olduğunu ispatlamış kullanıcılara tanıdığı “mavi tik” özelliğini, tüm kullanıcılara açtığını duyurdu. Buna göre, tüm Twitter kullanıcıları artık kendi “mavi tik” başvurusunu yapabiliyor.

Twitter “Mavi Tik” özelliğini tüm kullanıcılara açtı! Twitter’da “Mavi Tik” nasıl alınır?

Twitter, geçtiğimiz senelerde “mavi tik” programını askıya almış ve daha sonra bununla ilgili tekrar bir açıklamada bulunmamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise 4 yıl aradan sonra bu programın tekrar başlayacağının haberini duyurmuştu.

Detayların da paylaşıldığı program ile ilgili olarak yeni ve güvenli bir sistem geliştirdiklerini kaydeden Twitter, mavi tik için kullanıcıların kolay bir şekilde başvuru yapabileceklerini ifade etti.

MAVİ TİK NEDİR?

Mavi tik; Twitter’ın onaylanmış hesapları göstermek için uygulamaya geçirdiği mavi onay rozeti programıdır. Platformunda yer alan ve kamuoyunu ilgilendiren hesabın orijinal bir hesap olup olmadığını göstermek için kullanır.

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Genel düşünce Twitter’ın “mavi tik” rozetini sadece ünlülere ya da fenomenler vermesidir. Ancak bu kişiler genellikle mavi tik alabiliyor olsa da şahıslar dışında da mavi tikli hesap alan birçok kurum ve kuruluş da bulunmaktadır.

TWİTTER’DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Twitter’da hesabını telefon numarası ve e-posta adresi ile doğrulayan her aktif kullanıcı mavi tik rozetine de sahip olabilecek. Twitter, mavi tik rozeti için belli kategoriler sunuyor. Bu kategoriler, marka, gazetecilik, yetkililer,aktivistler, hükümet ve diğer olarak sıralanıyor.

Diğer kategorisi daha çok spor ya da eğlence sektöründeki kişileri kapsıyor.

mavi tik

Mavi tik alabilmek için, Twitter uygulaması üzerinde bulunan “Ayarlar” sekmesine giderek, “Hesap” bölümünden başvuru yapabilirsiniz. Burada yer alan formu eksiksiz tamamladıktan sonra gerekli olan kimlik bilgilerini de doldurarak “mavi tik” sahibi olabilirsiniz.


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