Twitter “Mavi Tik” özelliğini tüm kullanıcılara açtı! Twitter’da “Mavi Tik” nasıl alınır?

Twitter, geçtiğimiz senelerde “mavi tik” programını askıya almış ve daha sonra bununla ilgili tekrar bir açıklamada bulunmamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise 4 yıl aradan sonra bu programın tekrar başlayacağının haberini duyurmuştu.

Detayların da paylaşıldığı program ile ilgili olarak yeni ve güvenli bir sistem geliştirdiklerini kaydeden Twitter, mavi tik için kullanıcıların kolay bir şekilde başvuru yapabileceklerini ifade etti.

MAVİ TİK NEDİR?

Mavi tik; Twitter’ın onaylanmış hesapları göstermek için uygulamaya geçirdiği mavi onay rozeti programıdır. Platformunda yer alan ve kamuoyunu ilgilendiren hesabın orijinal bir hesap olup olmadığını göstermek için kullanır.

Genel düşünce Twitter’ın “mavi tik” rozetini sadece ünlülere ya da fenomenler vermesidir. Ancak bu kişiler genellikle mavi tik alabiliyor olsa da şahıslar dışında da mavi tikli hesap alan birçok kurum ve kuruluş da bulunmaktadır.

TWİTTER’DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Twitter’da hesabını telefon numarası ve e-posta adresi ile doğrulayan her aktif kullanıcı mavi tik rozetine de sahip olabilecek. Twitter, mavi tik rozeti için belli kategoriler sunuyor. Bu kategoriler, marka, gazetecilik, yetkililer,aktivistler, hükümet ve diğer olarak sıralanıyor.