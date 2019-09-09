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Uber kredi vererek şoförleri kendisine bağlayacak

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TEKNOLOJİ  | 09.09.2019 08:22 | Son Güncelleme

Araç paylaşım servisi Uber kredi vererek para kazanmak üzere yeni planlarını hayata geçiriyor. Yüz binlerce şoförle çalışan Uber şimdi bu kitleye satacak yeni bir ürün buldu.

Uber kredi vererek şoförleri kendisine bağlayacak

Dünyanın en büyük araç paylaşım şirketi kendine yeni gelir kaynağı olarak çalıştığı şoförleri seçti. Şirket aslında birkaç yıl önceye kadar şoförlerine otomobil kredisi sağlıyordu. Böylece sıfır otomobil satın alan şoförler müşteri taşımaya başlıyordu. Ancak çok düşük faizle kredi veren şirket, geri ödemelerde ve işletme maliyetlerinde de sorun yaşayınca bu hizmetini sonlandırdı.

Ancak şoförlerin tek ihtiyacı otomobil satın almak değil. Günlük ihtiyaçları için tüketici kredisine ihtiyaç duyan şoförler artık Uber’den küçük miktarda krediler çekebilecek. 250 dolardan, birkaç bin dolara kadar kullanılacak kredilerin şoförlerin kısa dönemli nakit ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Üstelik şirket şoförleri kendilerine borçlandırarak, hem faiz geliri elde edecek hem de şoförleri kendine bağlamış olacak. Şoförler müşteri taşıdıklarında kazancının belli bri yüzdesini şirkete bırakarak borçlarını ödeyebilecekler. Bu yeni servisin ne zaman hayata geçeceği şimdilik açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Uber kredi

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