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Üç adaptörden oluşan yeni Powerline Kit: TL-WPA4220T

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TEKNOLOJİ  | 06.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Genelde ikili kitler halinde satılan powerline adaptörler, ev ve ofislerdeki mevcut elektrik hattını aynı anda interneti de taşıyan bir ağ haline getirmeyi sağlıyor. Üç adaptörlü bir Powerline kit olan TL-WPA4220T, her odada WiFi isteyenler için ideal bir ürün.

Üç adaptörden oluşan yeni Powerline Kit: TL-WPA4220T

İnterneti ev ya da ofisin içinde elektrik hattını kullanarak taşımayı sağlayan powerline adaptörler, kablo çekmeden, duvar delmeden evin/ofisin her yerine prizden internet sağlıyor. Elektrik kablolarını aynı zamanda interneti taşıyan kablolar haline getiren bu ürünler, özellikle katlı evler için en ideal çözümler arasında yer alıyor. Ayrıca sık ev değiştiren kiracılar için de avantajlı WiFi ürünleri olan powerline adaptörlerin kurulumu ve kullanımı da çok basit. Bir adaptör modeme bağlanarak elektrik prizine takılıyor; diğer adaptör/adaptörler ise internete bağlanmak istenen oda ya da bölgedeki prize takılarak kullanılıyor.

Üç adaptörden oluşan TL-WPA4220T, hem kablolu hem kablosuz bağlantı desteği sunuyor. Bu üründe iki adet TL-WPA4220 ve bir adet TL-PA4010 adaptör yer alıyor. Elektrik hattını internet hattı haline getirmek için modeme TL-PA4010 adaptör Ethernet kablosu ile bağlanıp prize takılıyor; WiFi bağlantısı istenen yerlerde ise diğer adaptörlerden biri kullanılabiliyor. Tek bir dokunuşla mevcut WiFi ağı klonlanıyor; bu nedenle yeni bir ağı adı ve şifre oluşturmak gerekmiyor.

HILZI VE GÜVENLİ KABLOLU, KABLOSUZ BAĞLANTI DESTEĞİ

HomePlug AV2 teknolojisine sahip olan TL-WPA4220T, hızlı bir WiFi ağı sağlıyor. 600Mbps’ye kadar kablolu bağlantı hızı sunan ürün, elektrik prizi olan her odaya interneti hızlı ve kesintisiz olarak götürmeyi sağlıyor. İki adaptörün altında da iki adet Ethernet bağlantı noktası yer alıyor. Bu sayede birden fazla cihaz kablo ile ağa dahil edilebiliyor. Bu yüksek hız, HD ya da 3D video akışı ve online oyun için ideal. Ürünün kablosuz bağlantı hızı ise 300Mbps’ye ulaşabiliyor.

TL-WPA4220T üçlü adaptör kitinin kullanımı da son derece kolay. iOS ve Android destekli tpPLC uygulaması üzerinden akıllı telefonlardan powerline adaptörler rahatlıkla izlenip ayarları yapılabiliyor. Cihazların kurulumu ve kullanımını PC üzerinden arayüz yazılımı ile yapmak isteyenler için ise TpPLC Utility yazılımı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
tl-wapa4220t wifi

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