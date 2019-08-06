Üç adaptörden oluşan yeni Powerline Kit: TL-WPA4220T

İnterneti ev ya da ofisin içinde elektrik hattını kullanarak taşımayı sağlayan powerline adaptörler, kablo çekmeden, duvar delmeden evin/ofisin her yerine prizden internet sağlıyor. Elektrik kablolarını aynı zamanda interneti taşıyan kablolar haline getiren bu ürünler, özellikle katlı evler için en ideal çözümler arasında yer alıyor. Ayrıca sık ev değiştiren kiracılar için de avantajlı WiFi ürünleri olan powerline adaptörlerin kurulumu ve kullanımı da çok basit. Bir adaptör modeme bağlanarak elektrik prizine takılıyor; diğer adaptör/adaptörler ise internete bağlanmak istenen oda ya da bölgedeki prize takılarak kullanılıyor.

Üç adaptörden oluşan TL-WPA4220T, hem kablolu hem kablosuz bağlantı desteği sunuyor. Bu üründe iki adet TL-WPA4220 ve bir adet TL-PA4010 adaptör yer alıyor. Elektrik hattını internet hattı haline getirmek için modeme TL-PA4010 adaptör Ethernet kablosu ile bağlanıp prize takılıyor; WiFi bağlantısı istenen yerlerde ise diğer adaptörlerden biri kullanılabiliyor. Tek bir dokunuşla mevcut WiFi ağı klonlanıyor; bu nedenle yeni bir ağı adı ve şifre oluşturmak gerekmiyor.