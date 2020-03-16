Üç dizinin çekimleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sürüyor. Kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları setlere 2 hafta ara verilmesi için harekete geçti.

"GEÇ KALDIK" DEMEMEK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU

On iki sendika ve dernek, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle setlere en az 2 hafta ara verilmesini talep etti. Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada, "Geç kaldık' dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır" denildi.

ÜÇ DİZİ SETLERE ARA VERDİ

Çağrının ardından Limon Yapım 17 Mart'tan itibaren 'Savaşçı' ile 'Bir Annenin Gühanı' dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı. Ayrıca Karga Seven Yapım da 'Hekimoğlu' dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini duyurdu.

