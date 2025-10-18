Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Üç emzik markasında tehlikeli kimyasal tespit edildi! Türkiye'de de satılıyor...

Avrupa'nın önde gelen üç markanın bebek emziklerinde tehlikeli kimyasal madde tespit edildi. Cinsel gelişimi, bağışıklığı ve beyin fonksiyonlarını etkileyebilen bu maddenin bulunduğu markaların emzikleri Türkiye'de de satılıyor.

Üç emzik markasında tehlikeli kimyasal tespit edildi! Türkiye'de de satılıyor...

Bebeklerin ve küçük çocukların günlük yaşamında sıklıkla kullanılan emzikler üzerine yapılan bağımsız laboratuvar testleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çek merkezli tüketici örgütü dTest’in testlerine göre, Avrupa’da satışta olan üç marka; Philips Avent, Curaprox ve Sophie la Girafe emziklerinde “BPA içermez” etiketi olmasına rağmen BPA izlerine rastlandı.

Araştırmacılar, Çekya, Slovenya ve Macaristan’daki mağazalardan satın aldıkları toplam 19 farklı emziği test etti. Her bir ürün, 37 derece yapay tükürük çözeltisinde 30 dakika bekletildi ve ardından BPA düzeyleri tespit edildi.

Curaprox’un “Baby Grow with Love” modelinde 19 mikrogram BPA ölçüldü; bu, AB’nin 10 mikrogramlık sınırını aşan bir değer.

Sophie la Girafe’ın “Natural Rubber” emziğinde 3 mikrogram, Philips Avent Ultra Air modelinde ise 2 mikrogram BPA bulundu.

Üç emzik markasında tehlikeli kimyasal tespit edildi! Türkiye de de satılıyor... 1

MARKA TEPKİLERİ

Curaprox’un üreticisi Curaden testi “şaşırtıcı” bulduğunu ifade ederek, BPA içeren partileri gönüllü olarak piyasadan çekme ve müşterilere para iadesi yapma kararı aldığını açıkladı.

Sophie la Girafe’ın üreticisi Vulli, artık emzik üretmediklerini belirtti ve ürünlerini piyasaya sürmeden bağımsız kuruluşlar (SGS) tarafından test ettiklerini vurguladı.

Philips, üretim sürecinde BPA kullanılmadığını, ayrıca bağımsız testlerde de BPA’ya rastlanmadığını ifade etti.

Üç emzik markasında tehlikeli kimyasal tespit edildi! Türkiye de de satılıyor... 2

KANSER RİSKİ

Çevre sağlığı örgütü Chem Trust gibi kurumlara göre BPA; göğüs kanseri, prostat kanseri, endometriozis, obezite, diyabet, kalp hastalıkları, kısırlık ve çocuklarda davranış bozuklukları ile ilişkilendiriliyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böyle evlilik teklifi görülmedi! Öldü süsü verip teklif edince olanlar olduBöyle evlilik teklifi görülmedi! Öldü süsü verip teklif edince olanlar oldu
Buzların altında uzaylı gizli yaşamı var mı?Buzların altında uzaylı gizli yaşamı var mı?

Anahtar Kelimeler:
bebek emzik kimyasal sağlık tehlike
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.