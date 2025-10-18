Üç emzik markasında tehlikeli kimyasal tespit edildi! Türkiye'de de satılıyor...

Bebeklerin ve küçük çocukların günlük yaşamında sıklıkla kullanılan emzikler üzerine yapılan bağımsız laboratuvar testleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çek merkezli tüketici örgütü dTest’in testlerine göre, Avrupa’da satışta olan üç marka; Philips Avent, Curaprox ve Sophie la Girafe emziklerinde “BPA içermez” etiketi olmasına rağmen BPA izlerine rastlandı.

Araştırmacılar, Çekya, Slovenya ve Macaristan’daki mağazalardan satın aldıkları toplam 19 farklı emziği test etti. Her bir ürün, 37 derece yapay tükürük çözeltisinde 30 dakika bekletildi ve ardından BPA düzeyleri tespit edildi.

Curaprox’un “Baby Grow with Love” modelinde 19 mikrogram BPA ölçüldü; bu, AB’nin 10 mikrogramlık sınırını aşan bir değer.

Sophie la Girafe’ın “Natural Rubber” emziğinde 3 mikrogram, Philips Avent Ultra Air modelinde ise 2 mikrogram BPA bulundu.

MARKA TEPKİLERİ

Curaprox’un üreticisi Curaden testi “şaşırtıcı” bulduğunu ifade ederek, BPA içeren partileri gönüllü olarak piyasadan çekme ve müşterilere para iadesi yapma kararı aldığını açıkladı.

Sophie la Girafe’ın üreticisi Vulli, artık emzik üretmediklerini belirtti ve ürünlerini piyasaya sürmeden bağımsız kuruluşlar (SGS) tarafından test ettiklerini vurguladı.

Philips, üretim sürecinde BPA kullanılmadığını, ayrıca bağımsız testlerde de BPA’ya rastlanmadığını ifade etti.

KANSER RİSKİ

Çevre sağlığı örgütü Chem Trust gibi kurumlara göre BPA; göğüs kanseri, prostat kanseri, endometriozis, obezite, diyabet, kalp hastalıkları, kısırlık ve çocuklarda davranış bozuklukları ile ilişkilendiriliyor.