ÜÇ KAĞITÇI OYUNCULARI VE KONUSU! Üç Kağıtçı kaç yılında ve nerede çekildi?

Üç Kağıtçı filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Natuk Baytan'ın yönettiği komedi türündeki bu Yeşilçam filminin senaryosunu da Natuk Baytan yazmıştır. Unutulmaz filmler arasında yer alan Üç Kağıtçı zaman zaman televizyonda yayınlanıyor. İşte Üç Kağıtçı filmi hakkında merak edilen detaylar...

ÜÇ KAĞITÇI KONUSU NE?

Üç Kağıtçı filminin konusu şu şekildedir:

Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner. Köyde birden adı "Ermiş"e çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat içinde yağmur yağdırır. Üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün Belediye Reisi seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Bir başka Belediye Reisi adayı ise Rıfkı'ya seçimlere girmemesi için rüşvet verir. Rıfkı seçimleri kazanır, ama sonunda üç kağıtçı olduğu ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Üç Kağıtçı filminin oyuncuları:

Kemal Sunal

Ülkü Özen

Ali Şen

Turgut Özatay

Nizam Ergüden

Reha Yurdakul

Hakkı Kıvanç

Arap Celal

Zeki Sezer

Muhteşem Durukan

Zehra Uçar

Renan Fosforoğlu

Zeki Alpan

Haydar Karaer

Ahmet Turgutlu

Ayten Koçak

İsmail Cavcı

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Üç kağıtçı filmi 1981 yapımıdır. Film, İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir.



