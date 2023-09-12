ÜÇ KAĞITÇI OYUNCULARI VE KONUSU! Üç Kağıtçı kaç yılında ve nerede çekildi?

Üç Kağıtçı filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Natuk Baytan'ın yönettiği komedi türündeki bu Yeşilçam filminin senaryosunu da Natuk Baytan yazmıştır. Unutulmaz filmler arasında yer alan Üç Kağıtçı zaman zaman televizyonda yayınlanıyor. İşte Üç Kağıtçı filmi hakkında merak edilen detaylar...
Üç Kağıtçı filminin konusu şu şekildedir:
Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner. Köyde birden adı "Ermiş"e çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat içinde yağmur yağdırır. Üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün Belediye Reisi seçimlerine Rıfkı'nın girmesini isterler. Bir başka Belediye Reisi adayı ise Rıfkı'ya seçimlere girmemesi için rüşvet verir. Rıfkı seçimleri kazanır, ama sonunda üç kağıtçı olduğu ortaya çıkar.
Üç Kağıtçı filminin oyuncuları:
Kemal Sunal
Ülkü Özen
Ali Şen
Turgut Özatay
Nizam Ergüden
Reha Yurdakul
Hakkı Kıvanç
Arap Celal
Zeki Sezer
Muhteşem Durukan
Zehra Uçar
Renan Fosforoğlu
Zeki Alpan
Haydar Karaer
Ahmet Turgutlu
Ayten Koçak
İsmail Cavcı
Üç kağıtçı filmi 1981 yapımıdır. Film, İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir.