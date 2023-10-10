ÜÇ KIZ KARDEŞ 57. BÖLÜM İZLE! KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ dizisi son bölümde neler yaşandı? Yeni bölüm konusu

Üç Kız Kardeş 57. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Üç Kız Kardeş dizisi 3. sezon 57. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve detaylar

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kız Kardeş dizisinin 56. bölümünde;

Türkan, Kartal ile evlenecek mi?

Somer, Türkan ile yeniden birlikte olmak için elinden geleni yapar. Türkan'ın aklı karışmıştır. Türkan, bir yandan Somer'i düşünse de diğer yandan Kartal'ı yarı yolda bırakmak istemez. Öte yandan Derya, söylediklerinden dolayı vicdan azabı çeker ve Dönüş'ten af diler. Ancak Dönüş, Derya'yı affetmez. Rüçhan ise Kartal ile konuşup Türkan sevdasında onu vazgeçirmeye çalışır. Tüm bunlar yaşanırken Kartal ile nikah masasına oturan Türkan ne yapacak? Peki Türkan, Kartal ile evlenecek mi?

Somer, Kartal ile Türkan arasındaki gerçeği öğreniyor!

Somer, Kartal ile Türkan arasında bir şeyler yaşandığını anlamaya başlıyor. Somer yine de Türkan'a karşı hislerini gizlemiyor. Kartal'ın ağzını aramaya giden Rüçhan, Kartal'ın parmağında gördüğü yüzükle şok oluyor. Öte yandan Dönüş, Serdar'a ölebileceğini söylüyor. Türkan ise Somer'e karşı olan hislerini baskılamaya çalışsa da bunu başaramıyor. Kartal'ı sürekli Türkan'ın etrafında gören Somer, Kartal ile Türkan arasındaki gerçeği öğreniyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş dizisinin 57. bölümünde;

Türkan ve Somer birbirlerine karşı koyamıyor!

Somer, Türkan'a birbirlerini ne kadar çok sevdiklerinden söz ediyor. Türkan ise Somer'in söylediklerine itiraz etmiyor. Defne ise Kartal'ı babası olarak görmeye başlıyor. Ancak Türkan, Defne'ye Kartal'ın babası olmadığını söylüyor ve kızıyor. Diğer taraftan Rüçhan, Defne ve Türkan'ı ailesi olarak gören Kartal'a sert çıkıyor ve onun ailesinin toprağın altında olduğunu söylüyor. Tüm bunlar yaşanırken Türkan ve Somer birbirlerine karşı koyamıyor!

Türkan, Somer ile Kartal arasında kaldı!

Türkan, Somer ile yakınlaşır. Somer, bu yakınlaşmaya Türkan'ın itiraz etmemesini, kendisini hala çok sevdiğine yorar. Türkan ise Somer'den vazgeçemez ancak diğer taraftan Kartal'a da ihanet etmek istemez. Kartal ise Türkan'ı bekleyen Somer'e bir sürpriz yapar. Somer, Kartal'ı karşısında görünce şaşırır ve Türkan'ın nerede olduğunu sorar. Kartal ise Somer'e Türkan ile evlendiklerini söyler. Peki, Türkan şimdi ne yapacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 57. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin 57. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



