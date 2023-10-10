MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ÜÇ KIZ KARDEŞ 57. BÖLÜM İZLE! KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ dizisi son bölümde neler yaşandı? Yeni bölüm konusu

ÜÇ KIZ KARDEŞ 57. BÖLÜM İZLE! KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ dizisi son bölümde neler yaşandı? Yeni bölüm konusu

10.10.2023 18:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş'in 57. bölümü 10 Ekim 2023 Salı akşamı yayınlanacak. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu

Üç Kız Kardeş 57. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya’dır. Üç Kız Kardeş dizisi 3. sezon 57. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti ve detaylar

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, her Salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

üç kız kardeş 56

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Üç Kız Kardeş dizisinin 56. bölümünde;

Türkan, Kartal ile evlenecek mi?

Somer, Türkan ile yeniden birlikte olmak için elinden geleni yapar. Türkan'ın aklı karışmıştır. Türkan, bir yandan Somer'i düşünse de diğer yandan Kartal'ı yarı yolda bırakmak istemez. Öte yandan Derya, söylediklerinden dolayı vicdan azabı çeker ve Dönüş'ten af diler. Ancak Dönüş, Derya'yı affetmez. Rüçhan ise Kartal ile konuşup Türkan sevdasında onu vazgeçirmeye çalışır. Tüm bunlar yaşanırken Kartal ile nikah masasına oturan Türkan ne yapacak? Peki Türkan, Kartal ile evlenecek mi?

üç kız kardeş 56. bölümm

Somer, Kartal ile Türkan arasındaki gerçeği öğreniyor!

Somer, Kartal ile Türkan arasında bir şeyler yaşandığını anlamaya başlıyor. Somer yine de Türkan'a karşı hislerini gizlemiyor. Kartal'ın ağzını aramaya giden Rüçhan, Kartal'ın parmağında gördüğü yüzükle şok oluyor. Öte yandan Dönüş, Serdar'a ölebileceğini söylüyor. Türkan ise Somer'e karşı olan hislerini baskılamaya çalışsa da bunu başaramıyor. Kartal'ı sürekli Türkan'ın etrafında gören Somer, Kartal ile Türkan arasındaki gerçeği öğreniyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM KONUSU

Üç Kız Kardeş dizisinin 57. bölümünde;

Türkan ve Somer birbirlerine karşı koyamıyor!

Somer, Türkan'a birbirlerini ne kadar çok sevdiklerinden söz ediyor. Türkan ise Somer'in söylediklerine itiraz etmiyor. Defne ise Kartal'ı babası olarak görmeye başlıyor. Ancak Türkan, Defne'ye Kartal'ın babası olmadığını söylüyor ve kızıyor. Diğer taraftan Rüçhan, Defne ve Türkan'ı ailesi olarak gören Kartal'a sert çıkıyor ve onun ailesinin toprağın altında olduğunu söylüyor. Tüm bunlar yaşanırken Türkan ve Somer birbirlerine karşı koyamıyor!

üç kız kardeşş

Türkan, Somer ile Kartal arasında kaldı!

Türkan, Somer ile yakınlaşır. Somer, bu yakınlaşmaya Türkan'ın itiraz etmemesini, kendisini hala çok sevdiğine yorar. Türkan ise Somer'den vazgeçemez ancak diğer taraftan Kartal'a da ihanet etmek istemez. Kartal ise Türkan'ı bekleyen Somer'e bir sürpriz yapar. Somer, Kartal'ı karşısında görünce şaşırır ve Türkan'ın nerede olduğunu sorar. Kartal ise Somer'e Türkan ile evlendiklerini söyler. Peki, Türkan şimdi ne yapacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 57. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin 57. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mucize Doktor'un yıldızıydı! Sevgilisi bakın kim çıktıMucize Doktor'un yıldızıydı! Sevgilisi bakın kim çıktı
4 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! İçinde yok yok... 4 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! İçinde yok yok...
Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Son pozları olay olduOyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Son pozları olay oldu
Anahtar Kelimeler:
kanal d canlı izle üç kız kardeş ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.