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Üç Kız Kardeş 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Türkan ve Somer'in sürpriz yakınlaşması

06.04.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş 7. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Üç Kız Kardeş'in 8. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerde oynadığı Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünde Türkan ve Somer arasında buzlar eriyor. Somer'in "Sen bana aşık mısın?" sözleri dikkat çekiyor.

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından aynı adla ekrana uyarlanan dizi yeni bölümüyle 5 Nisan Salı akşamı ekrana geldi. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş'in 12 Nisan'da ekrana gelecek olan 8. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Somer’in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan’ı şüpheye düşürür. Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düşecektir. Somer’e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan’ın evinde alır.

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Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir. Mine'yi evden apar topar uzaklaştıran kişi ise Özer olur. Rüçhan, Türkan'ın Mine'yle karşılaşmaması için genç kızı yine öfkeyle azarlar.

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Diğer taraftan Mine gözyaşları içinde yaşadıklarını Türkan'a anlatır. O sırada Mine'nin yanına gelen Nihat, Türkan'ın gerçeği öğrenmesine engel olur. Somer ise telaşla Türkan'a ulaşmaya çalışır.

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Somer, Mine'yi terk ettikten sonra Türkan'la daha da yakınlaşır. Ancak Mine, Somer'in peşini bırakmaz ve sürekli arar. Mine'yi sevmediğini söyleyen Somer, sadece bebeği için onunla görüşeceğini söyleyince Mine, kıyameti koparır. Mine ve Somer arasında büyük gerginlik yaşanır. Somer, ailesiyle katıldığı davette Mine'yi ve Nihat'ı görünce şoke olur.

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Türkan ve Somer'i el ele gören Mine, bu duruma daha fazla dayanamaz. Somer'le konuşmayı başarır ancak tartışma alevlenir. Mine, Somer'in sözlerinin ardından kalabalığın ortasında bayılır ve eski eşi Nihat, Mine'yi apar topar hastaneye kaldırır. Somer'in hastane odasına girdiğinde Nihat'ın Mine'ye söylediği sözler, şoke etkisi yaratır.

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İclal Aydın
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