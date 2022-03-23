Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte çekim yeri!

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D'de yayınlanmaya devam ediyor. Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmış olan filmin yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlenirken senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme alıyor. Peki Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor?

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Üç Kız Kardeş dizisinde sahnelerde gözüken mekanlar yine Ayvalık'ta yer almaktadır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkan, Dönüş ve Derya isimlerinde üç kız kardeş... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan ve birbirlerine delicesine bağlılar... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Almila Ada - Dönüş

Özgü Kaya - Türkan

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -



