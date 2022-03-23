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Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte çekim yeri!

23.03.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen ve reytinglerde oldukça başarılı olan Üç Kız Kardeş dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın başta olmak üzere Özgü Kaya ve Almila Ada gibi pek çok genç isim de yer alıyor. Peki Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde çekiliyor? İşte çekim yeri!

Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kız Kardeş dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte çekim yeri!

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D'de yayınlanmaya devam ediyor. Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmış olan filmin yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlenirken senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme alıyor. Peki Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor?

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Üç Kız Kardeş dizisinde sahnelerde gözüken mekanlar yine Ayvalık'ta yer almaktadır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkan, Dönüş ve Derya isimlerinde üç kız kardeş... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan ve birbirlerine delicesine bağlılar... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin
Almila Ada - Dönüş
Özgü Kaya - Türkan
Nazlı Senem Ünal -
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay
Melisa Berberoğlu - Derya
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven -
Veda Yurtsever - Rüçhan
Benian Dönmez -

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Kanal D İclal Aydın
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