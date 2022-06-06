Üç Kız Kardeş dizisinden aşk çıktı! Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel aşklarını ilan etti

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde tanışan iki ünlü oyuncu sevgili oldu. Sezon finali yapan Üç Kız Kardeş dizisinde Mine'yi canlandıran Nazlı Senem Ünal ile Mesut'a hayat veren Demircan Kaçel'in sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü.

Oyuncu çift, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla aşklarını doğruladı.

Nazlı Senem Ünal, geçtiğimiz gün Instagram'dan Demircan Kaçel ile bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımının altına ''Ve bir de aşk oldu'' notunu düşen Ünal, ilişkilerini cümle aleme ilan etti.

