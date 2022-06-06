MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Üç Kız Kardeş dizisinden aşk çıktı! Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel aşklarını ilan etti

Üç Kız Kardeş dizisinden aşk çıktı! Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel aşklarını ilan etti

06.06.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisinde Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal ile Mesut rolünü canlandıran Demircan Kaçel'in sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü. Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel aşklarını sosyal medyadan ilan etti.

Üç Kız Kardeş dizisinden aşk çıktı! Nazlı Senem Ünal ile Demircan Kaçel aşklarını ilan etti

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde tanışan iki ünlü oyuncu sevgili oldu. Sezon finali yapan Üç Kız Kardeş dizisinde Mine'yi canlandıran Nazlı Senem Ünal ile Mesut'a hayat veren Demircan Kaçel'in sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü.

Oyuncu çift, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla aşklarını doğruladı.

tkütl

Nazlı Senem Ünal, geçtiğimiz gün Instagram'dan Demircan Kaçel ile bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımının altına ''Ve bir de aşk oldu'' notunu düşen Ünal, ilişkilerini cümle aleme ilan etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı: "Ben sana vurursam görürsün bak!"Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı: "Ben sana vurursam görürsün bak!"
Programın en ateşli çifti! Kondom yetiştiremiyorlardıProgramın en ateşli çifti! Kondom yetiştiremiyorlardı
Hayranları şokta! Ölümle savaşıyorHayranları şokta! Ölümle savaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Melek Mosso'nun yerine konser verdi! Seda Sayan'ı şaşırtan karşılama

Melek Mosso'nun yerine konser verdi! Seda Sayan'ı şaşırtan karşılama

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

3600 ek göstergede detaylar bugün belli oluyor! Gözler kritik saate çevrildi

3600 ek göstergede detaylar bugün belli oluyor! Gözler kritik saate çevrildi

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...

İlginizi Çekebilir

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.