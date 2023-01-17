Üç Kız Kardeş'in Bella'sı Lara Domaç kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Üç Kız Kardeş'in Bella'sı Formula'cı çıktı!

Üç Kız Kardeş dizisine bu akşamki yeni bölümde yeni bir karakter dahil oluyor. Bella karakterine hayat verecek olan isim Lara Domaç oldu. İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi oldukça sevildi. Dizinin sevenleri salı akşamlarını iple çekiyor. Diziye yeni katılan Bella karakterinin nasıl biri olduğu da oldukça merak edildi. Peki Üç Kız Kardeş'in Bella'sı Lara Domaç kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen cevaplar...

LARA DOMAÇ KİMDİR?

Reklam ve dizi film oyuncusu olan Lara Domaç, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2019 yılında katıldığı Sinema Güzeli Yarışmasında Türkiye 3.cüsü olan Lara Domaç, Tümay Özokur Akademi’de kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa 2012 yılında Cheetos Elektrik reklam filmiyle başlayan genç oyuncu, yine 2012'de 20 dakika dizisinde, 2021’de Hayallerim Aşkım ve Ailem dizisi ile TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde, 2022’de Adı Sevgi dizilerinde oynadı. Son olarak Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Bella karakterine hayat verecek.

FORMULA TUTKUNU ÇIKTI!

Lara Domaç verdiği bir röportajda Formula1'in çok sıkı takipçisi olduğundan bahsediyor. Yaptığı açıklamasında şunlardan bahsediyor:

'' Formul1 ile kuzenim sayesinde tanıştım. Küçüklüğümden beri onunla birlikte yarışları izliyorum, bu sayede ben de, sevmeye ve takip etmeye başladım. Pilotlar yarış için uzun zamandır Türkiye’ye gelmiyorlardı. Nihayet bu sene bu hasret son buldu. Biletler ilk satışa açıldığında sayfa kilitlendiği için bilet alamadık. Kuzenimle birlikte oturup çocuk gibi ağladığımızı hatırlıyorum. Neyse ki daha sonra bir şekilde aldık. Sonrasında da konakladıkları otelde pilotlarla tanışma fırsatı yakaladık. İnanılmaz bir gündü bizim için.''

Genç oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Lara Domaç Instagram'da @laradomac kullanıcı adıyla paylaşımlar yapıyor.

