Üç Kız Kardeş'in Mine'si Nazlı Senem Ünal kimdir? Nazlı Senem Ünal nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

Üç Kız Kardeş dizisi yayın hayatına başladı. Üç Kız Kardeş yayınlanan ilk fragmanı ile izleyiciyi meraklandırmayı başardı. Konusu ile merak uyandıran Üç Kız Kardeş'in oyuncu kadrosu da ilgi uyandırdı. Üç Kız Kardeş'in Mine'si Nazlı Senem Ünal'ın dizideki rolü ve kim olduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Nazlı Senem Ünal, Üç Kız Kardeş dizisinden önce rol aldığı dizisi Menajerimi Ara olmuştu. Üç Kız Kardeş'in Mine'si Nazlı Senem Ünal'a dair merak edilenleri haberimizde yer verdik...

NAZLI SENEM ÜNAL KİMDİR?

Nazlı Senem Ünal, 22 Mayıs 1991 yılında Bursa dünyaya gelmiştir. Ünal, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri almıştır. Nazlı Senem Ünal, ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır. Ünal, daha önce Tat Ketçap Vakıfbank ve Lenovo gibi markaların reklamlarında da yer almıştır.

Nazlı Senem Ünal, Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak oyuncuları arasında yer almıştır oyuncu aynı zamanda Aykut Enişte ve Organize İşler: Sazan Sarmalı filmlerinde de rol almıştır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN MİNE'Sİ KİMDİR?

Mine, Somer ile İngiltere'de tanışmış ve birbirlerine aşık olmuşlardır. Rüçhan Hanım'ın tüm engellemelerine rağmen Mine, aşkına sahip çıkacaktır. Mine, Türkan ve ailesi için her zaman öteki kadın olmuştur. Ama kimse Somer'in yanında değilken o yanında olmuş, onu en kötü anlarında yalnız bırakmayan tek kişi olmuştur.

NAZLI SENEM ÜNAL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Üç Kız Kardeş (TV Dizisi 2022)

Saklı (Müge, TV Dizisi 2021)

Menajerimi Ara (Jülide, TV Dizisi 2020)

Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak (TV Dizisi 2019-2020)

Aykut Enişte (Sinema Filmi 2020

Organize İşler: Sazan Sarmalı (Cetvel, Sinema Filmi 2019)

Hızır Ekip (Burcu, TV Dizisi 2013)

Üzgünüm Leyla (TV Dizisi 2000)



