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Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın ameliyat oldu! 'Aylar süren ağrılarım...'

07.03.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Nesrin karakteri ile büyük beğeni toplayan İclal Aydın ameliyat oldu. Servikal mikrodiskektomi operasyonu geçiren ünlü oyuncu ameliyattan saatler sonra sosyal medya hesabından doktoruyla birlikte fotoğraf paylaştı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın ameliyat oldu! 'Aylar süren ağrılarım...'

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Nesrin karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan İclal Aydın, 6 Mart Pazartesi günü servikal mikrodiskektomi (boyun fıtığı cerrahi yöntemi) ameliyatı için masaya yattı. 51 yaşındaki oyuncu, ameliyattan saatler sonra ayaklanarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Doktoruyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan İclal Aydın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı;

''AYLAR SÜREN AĞRILARIM...''

''Bu fotoğraf dün sabah 07.30'da sevgili Prof. Dr. Bülent Önal'ın yaptığı servikal mikrodiskektomi ameliyatımdan yedi saat sonra çekildi. Ayakta, gülerek ve yürüyerek çok şükür. Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım. Beni aynı gün ayağa kaldıran doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda geçici ağrılarım olsa da dünkü bu gülüşüm kayıtlara geçsin istedim. Var ol, sağ ol.''

iclal aydın

SERVİKAL MİKRODİSKEKTOMİ NEDİR?

Bu ameliyat boyunda sinir köklerine veya omuriliğe olan basıyı ortadan kaldırmaya yönelik olarak uygulanıyor. Boyun ön kısmından 2-3 santimlik bir insizyon ile girilerek servikal omurgaya ulaşılıyor.

Mikroskop altında fıtık olan servikal disk boşaltılıyor ve baskı yapan kemik çıkıntılar temizleniyor. Disk mesafesi boşaltıldıktan sonra araya kemik grefti, kemik macunu konmuş kafes konarak iki omur arasında füzyon (kemikleşme, bütünleşme) sağlanır.

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