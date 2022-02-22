Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam Kanal D'de ilk bölümüyle izleyici ile buluşuyor. Senaryosunda Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın imzası bulunan Üç Kız Kardeş dizisinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. İclal Aydın, Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandırıyor. Bir diğer önemli unsur ise Üç Kız Kardeş'in İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmış olması. Bu kapsamda Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın kimdir? İclal Aydın nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Kitapları nelerdir? soru ve konu başlıklarını internette araştırılmaya başlandı. İclal Aydın'ın hayatı, biyografisi ve rol aldığı yapımlara haberimizde yer verdik.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN NESRİN'İ İCLAL AYDIN KİMDİR?

İclal Aydın, 14 Eylül 1971 yılında Çerkes kökenli bir anne ile Kürt bir babadan dünyaya gelmiştir. İclal Aydın, memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu.

Bir yaşındayken tayin nedeniyle Ankara'ya taşındılar. İlkokuldan sonra bir süre Elazığ Anadolu Lisesinde yatılı okudu. Annesiyle babasının ayrılması üzerine yeniden Ankara'ya döndü. Ortaokul ve lise yıllarını, yazarak ve tiyatro çalışmaları yaparak geçirdi. Orta üçüncü sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü kazandı. İkinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. Almanya'da altı yıl profesyonel tiyatroculuk yaptı. Çeşitli sosyal çalışmalara, kurslara katıldı.

1996 yılında tiyatroyu bırakarak Türkiye'ye döndü. 1997 yılında televizyona geçti. 1997 yılında Ayna grubunun "Ölünce Sevemezsem Seni" klibinde rol aldı. Rol aldığı Sıcak Saatler dizisi çok sevildi. HBB'de gündüz kuşağında, "2'den 4'e" adında, kadınlara yönelik bir program sundu. Bir süre Kanal D'de, 1998-2000 yılları arasında da Radyo D, Radyo Cumhuriyet, Radyo Kent, BRT FM'de program yaptı. Çeşitli dizilerde oynadı. 1999'da Hayat Güzeldir programıyla BRT'ye geçti. Zirvedekiler; 2000 En İyi Sabah Programı ödülünü aldı. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu. Star TV'de yayınlanan İki Aile dizisinde Eda rolünü oynamıştır. 2013'te Kanal D'de yayımlanan Veda dizisinde Behice karakterini canlandırdı. 2014'te ise Arkadaşım Hoşgeldin adlı komedi programında konuk oyuncu oldu. Bunun ardından bir süre O Hayat Benim dizisinde rol aldı. İclal Aydın daha sonra Temmuz 2016'da Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan "İclal Aydın'la Yeniden" adlı programın sunuculuğunu yaptı ve program 39 bölüm sürdü.

İCLAL AYDIN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

51 yaşındaki ünlü oyuncu İclal Aydın Nevşehirlidir. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren İclal Aydın birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

İCLAL AYDIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

İclal Aydın'ın oynadığı dizi ve filmler:

2022 - Üç Kız Kardeş (Nesrin) (TV Dizisi)

2014 - 2015 - O Hayat Benim (Hasret) (TV Dizisi)

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) (Tv Programı)

2012 - Gına (TV Dizisi)

2012 - Göç Zamanı (Zehra) (TV Dizisi)

2012 - Aşkın Halleri (Asiye) (TV Dizisi)

2009 - Haneler (Kendisi) (TV Dizisi)

2009 - Güldünya (Canan) (TV Dizisi)

2006 - İki Aile (Eda Aydeniz/Karaman) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Hilal) (Sinema Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 - Vizontele Tuuba (Reyhan ) (Sinema Filmi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Ayfer) (TV Dizisi)

2000 - Zor Hedef (Bahar) (TV Dizisi)

2000 - Yarın Geç Olmayacak (TV Filmi)

2000 - Vizontele (Reyhan) (Sinema Filmi)

1998 - Sıcak Saatler (Melek) (TV Dizisi)

1995 - Mirasyediler (Ayla) (TV Dizisi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

İCLAL AYDIN KİTAPLARI NELERDİR?

İclal Aydın'ın yazdığı kitaplar:

2001 - Hayat Güzeldir

2003 - Bitmiş Aşklar Emanetçisi

2004 - Yaz Bitmesin

2005 - Gördüğüme Sevindim

2009 - Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken

2009 - Senin Adın Bile Geçmedi

2010 - Kağıt Kesikleri

2011 - Zeynep Lal Büyürken – "Resimler Rengarenkler"

2011 - Zeynep Lal Büyürken – "Kanatlar"

2013 - Bir Cihan Kafes

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.

Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.

Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

ÜÇ KIZ KARDEŞ UYARLAMA MI?

Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

