Üç Kız Kardeş dizisi televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Üç Kız Kardeş dizi bir romandan uyarlama. Dizinin senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan yazdı. Eda Teksöz'ün ise yönetmenliğini üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta başlayacak? Üç Kız Kardeş Konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Uyarlama mı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosu ve diziye ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.
Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.
Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven - Somer
Almila Ada - Dönüş
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Nesrin
Melisa Berberoğlu - Derya
Veda Yurtsever - Rüçhan
Tayfun Eraslan - Özer
Benian Dönmez - Nezahat
Nazlı Senem Ünal - Mine
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay - Fatih
Mert Özcan - Hakan
Ece Baliç - Dilek
Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
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