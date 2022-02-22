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Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta başlayacak? Üç Kız Kardeş Konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Uyarlama mı?

22.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam Kanal D'de ilk bölümüyle ekrana gelecek. Senaryosunda Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın imzası bulunan Üç Kız Kardeş dizisinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Peki Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta başlayacak? Üç Kız Kardeş Konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Uyarlama mı? İşte yeni dizi Üç Kız Kardeş ile ilgili ayrıntılar...

Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta başlayacak? Üç Kız Kardeş Konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Uyarlama mı?

Üç Kız Kardeş dizisi televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Üç Kız Kardeş dizi bir romandan uyarlama. Dizinin senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan yazdı. Eda Teksöz'ün ise yönetmenliğini üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta başlayacak? Üç Kız Kardeş Konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Uyarlama mı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosu ve diziye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.

Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.

Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

ÜÇ KIZ KARDEŞ UYARLAMA MI?

Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.


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Kanal D
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