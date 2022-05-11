Üç Kız Kardeş sezon finali tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizinin senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan yazdı. Eda Teksöz'ün ise yönetmenliğini üstlendiği diziye ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Peki Üç Kız Kardeş sezon finali mi yapıyor? Üç Kız kardeş dizisi sezon finali ne zaman? Kaçıncı bölümde sezon finali yapacak? Diziye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı günü Kanal D'de yayınlanmıştı. İzleyicinin her bölümünü merakla beklediği dizi reytinglerde iyi gidiyor.

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi sezon finali yapacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş, 16. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizi, 2021-2022 sezonunda son kez ekranda olacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.

Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.

Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

