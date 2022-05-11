Üç Kız Kardeş sezon finali tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizinin senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan yazdı. Eda Teksöz'ün ise yönetmenliğini üstlendiği diziye ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Peki Üç Kız Kardeş sezon finali mi yapıyor? Üç Kız kardeş dizisi sezon finali ne zaman? Kaçıncı bölümde sezon finali yapacak? Diziye ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı günü Kanal D'de yayınlanmıştı. İzleyicinin her bölümünü merakla beklediği dizi reytinglerde iyi gidiyor.
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi sezon finali yapacak.
Üç Kız Kardeş, 16. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizi, 2021-2022 sezonunda son kez ekranda olacak.
Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.
Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.
Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven - Somer
Almila Ada - Dönüş
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Nesrin
Melisa Berberoğlu - Derya
Veda Yurtsever - Rüçhan
Tayfun Eraslan - Özer
Benian Dönmez - Nezahat
Nazlı Senem Ünal - Mine
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay - Fatih
Mert Özcan - Hakan
Ece Baliç - Dilek
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