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Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

24.05.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Şubat 2022'de yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeşler dizisinde Türkan rolünü canlandıran Özgü Kaya son dönemlerin popüler oyuncularından biri oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Özgü Kaya'nın eski hali ise görenleri şaşırttı.

Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Üç Kız Kardeşler dizisinde başrol Türkan Kalender Korman'a hayat veren Özgü Kaya Adı Efsane, Kimse Bilmez gibi projelerde de yer almıştı. Ekranların yeni yüzlerinden biri sayılan Kaya, eski haliyle şaşırttı.

Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

İŞTE ÖZGÜ KAYA'NIN ESKİ HALİ

26 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri...

Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan oyuncu zaman zaman cesur pozlarıyla da binlerce beğeni alıyor.

Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Yılbaşı akşamı kırmızı elbisesiyle yayınladığı pozu olay olmuştu.

Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Ünlü eski hali görenleri şaşırttı.

Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

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