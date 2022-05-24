Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Üç Kız Kardeşler dizisinde başrol Türkan Kalender Korman'a hayat veren Özgü Kaya Adı Efsane, Kimse Bilmez gibi projelerde de yer almıştı. Ekranların yeni yüzlerinden biri sayılan Kaya, eski haliyle şaşırttı.

İŞTE ÖZGÜ KAYA'NIN ESKİ HALİ

26 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri...

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan oyuncu zaman zaman cesur pozlarıyla da binlerce beğeni alıyor.

Yılbaşı akşamı kırmızı elbisesiyle yayınladığı pozu olay olmuştu.

Ünlü eski hali görenleri şaşırttı.





