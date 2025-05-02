Üç küçük çocuğu vahşice öldürmüştü! İdam edilen mahkum son akşamında bu yemekleri istedi...

62 yaşındaki Jeffrey Hutchinson, 1998 yılında kız arkadaşı 32 yaşındaki Renee Flaherty ve onun 9 yaşındaki Geoffrey, 7 yaşındaki Amanda ve 4 yaşındaki Logan adlı üç çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu.

Kız arkadaşı, Flaherty ile bir tartışmanın ardından Hutchinson, giysileri ve silahlarıyla bir bara gitti. Daha sonra eve döndü, ön kapıyı "kırdı" ve mahkeme belgelerine göre ana yatak odasında Flaherty, Amanda ve Logan'ı başlarından vurdu.

SON AKŞAM YEMEĞİNDEN BU YEMEKLERİ YEDİ

Florida Ceza İnfaz Dairesi Sözcüsü Ted Veerman, hayatının son bulmasından önce somon, mahi-mahi, kuşkonmaz, fırında patates ve bir bardak buzlu çaydan oluşan oldukça lüks bir yemek yediğini söyledi.