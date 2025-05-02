Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Üç küçük çocuğu vahşice öldürmüştü! İdam edilen mahkum son akşamında bu yemekleri istedi...

1998 yılında kız arkadaşı 32 yaşındaki Renee Flaherty ve üç çocuğu Geoffrey 9, Amanda 7 ve Logan 4'ü av tüfeğiyle katleden 62 yaşındaki Jeffrey Hutchinson, idam edildi. Mahkumun son akşam yemeğinde istediği yiyecekler gündem oldu.

Üç küçük çocuğu vahşice öldürmüştü! İdam edilen mahkum son akşamında bu yemekleri istedi...
Jale Uslu

62 yaşındaki Jeffrey Hutchinson, 1998 yılında kız arkadaşı 32 yaşındaki Renee Flaherty ve onun 9 yaşındaki Geoffrey, 7 yaşındaki Amanda ve 4 yaşındaki Logan adlı üç çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu.

1_SDC_MDG_-_10073JPG

Kız arkadaşı, Flaherty ile bir tartışmanın ardından Hutchinson, giysileri ve silahlarıyla bir bara gitti. Daha sonra eve döndü, ön kapıyı "kırdı" ve mahkeme belgelerine göre ana yatak odasında Flaherty, Amanda ve Logan'ı başlarından vurdu.

0_USA-Death-row-killer-hours-awa

SON AKŞAM YEMEĞİNDEN BU YEMEKLERİ YEDİ

Florida Ceza İnfaz Dairesi Sözcüsü Ted Veerman, hayatının son bulmasından önce somon, mahi-mahi, kuşkonmaz, fırında patates ve bir bardak buzlu çaydan oluşan oldukça lüks bir yemek yediğini söyledi.

jeffrey-hutchinson

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi... İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkesten saklıyordu! Kızı, babasının özel durumunu ifşa etti! Herkesten saklıyordu! Kızı, babasının özel durumunu ifşa etti!
Mısır Piramitleri'ni yapan işçilerin maaşını sordu, aldığı yanıt kahrettiMısır Piramitleri'ni yapan işçilerin maaşını sordu, aldığı yanıt kahretti
Anahtar Kelimeler:
mahkum idam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Çirkin üslubuna tepki yağıyor! "Koca adamsın, utan, ahlaksız"

Çirkin üslubuna tepki yağıyor! "Koca adamsın, utan, ahlaksız"

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Mısır Piramitleri'ni yapan işçilerin maaşını sordu, aldığı yanıt kahretti

Mısır Piramitleri'ni yapan işçilerin maaşını sordu, aldığı yanıt kahretti

Ayda 16 gün çalışıyor! Mesleğini duyanlar işini bırakmak istiyor

Ayda 16 gün çalışıyor! Mesleğini duyanlar işini bırakmak istiyor

O milyarder Ankara'ya taşınıyor! Serveti ise...

O milyarder Ankara'ya taşınıyor! Serveti ise...

Avustralya'da fenomen Türk adam tutuklandı! Suçları ise...

Avustralya'da fenomen Türk adam tutuklandı! Suçları ise...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.