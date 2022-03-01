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  4. Üç Kuruş 17. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Kartal öfkesine yenik düşüyor

Üç Kuruş 17. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Kartal öfkesine yenik düşüyor

01.03.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen Üç Kuruş 16. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'un 17. yeni bölümünden ön izleme sahnesi de yayınlandı. Kartal'ın Şahin'e sert tepki gösterdiği sahnede iki kardeş arasında ipler kopma noktasına geliyor. Şahin'e rest çeken Kartal, yıllarca ailesi için verdiği emekten bahsederek ağırlığını ortaya koyuyor. Şahin'in ağır sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Kartal ise kardeşine tokat atıyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 16. bölümüyle 28 Şubat Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı. Üç Kuruş'un 7 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden de ön izleme sahnesi yayınlandı.

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'ÜÇ KURUŞ'UN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Baybars ve Neriman'ın yıllar sonra yaşadığı yüzleşmede eski defterler açıldı. Neriman'ın yıllar önce Baybars'ın aslında kim olduğunu bilmeden onunla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Oğlunun yerini söylemeyen Baybars, Neriman'ın yine ailesini seçip gitmesiyle beklenmedik bir hamle yaptı ve Neriman'la olan fotoğraflarını İrfan'a gönderdi.

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Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yaptı. Leyla'dan Efe'nin hala polis olduğunu öğrenen Kartal, bu durumu da lehine çevirdi. Azade ve Korkmaz'ı polise yakalanmaktan kurtaracağını söyleyerek onlarla ortak olmak için adım attı. Efe ise Çetin ile iş birliği yaparak Kartal'ı izlemeye başladı. Kartal, Korkmaz'ın mallarını deposundan gizlice alarak mahallede saklarken Efe de bu malları bularak Kartal'ı ve Korkmaz'ı yakalamanın peşine düştü.

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Bu oyunda Kartal mı Efe mi galip gelecekti? Neriman, Kartal'a bir adım atıp ondan af diledi ve ikili arasındaki buzlar eridi. Bu sırada İrfan, Baybars'ın gönderdiği fotoğrafları Kartal'ın evine bıraktı. Baybars ve Neriman'ın yıllar önceki fotoğraflarını gören Kartal'ın ne yapacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Senaryosunda Damla Serim ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle 7 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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