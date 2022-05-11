Üç Kuruş Bahar öldü mü? Nesrin Cavadzade Üç Kuruş dizisinden çıktı mı?

Üç Kuruş dizisi hakkında yapılan araştırmalar hızlandı. Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren oyuncu Nesrin Cavadzade hayatına dair detaylar araştırılıyor. Dizinin kadrosundan oyuncular bir bir veda ediyor. Bu ayrılan isimler arasına Bahar karakterin de dahil oluyor. Peki, Nesrin Cavadzade kimdir, nereli, kaç yaşında, diziden ayrılıyor mu? İşte Üç Kuruş dizisinin yeni bölüme dair detaylar...

ÜÇ KURUŞ BAHAR ÖLÜYOR MU?

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı Üç Kuruş dizisinde Bahar karakteri ile başrolü paylaşanlardan biri de Nesrin Cavadzade. Başarılı ismin, Üç Kuruş kadrosundan ayrılacağı öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde, Cavadzade'nin finalden önce oyuncu kadrosundan ayrılacağını duyurdu.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan Bakü'de dünyaya geldi. Türkiye'ye 1993 yılında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca biliyor ve Arapça, Japonca öğreniyor.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrol ile ilk ekran denayimini elde etti. "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı.

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Cavadzade, 2019-2021 yılları arasında Yasak Elma dizisinde Şahika Ekinci karakterine hayat verdi.

Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu, Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbi'ni anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu, Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü elde etti. Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade’nin torunudur.

