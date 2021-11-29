Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği Üç Kuruş dizisi Murat Uyurkulak ve Damla Serim tarafından yazılıyor. Üç Kuruş dizisinin reytinglerde sıralamaların altlarında yer almasıyla dizi hakkında final kararının alınacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki Üç Kuruş bitecek mi? Üç Kuruş dizisi final mi yapacak? İşte merak edilenler...

ÜÇ KURUŞ FİNAL Mİ YAPACAK?

Her hafta pazartesi günleri ekranlara gelen Üç Kuruş dizisi Çukur'un devamı niteliğinde olduğu için Çukur izleyenlerini ekran başına kilitlemişti. Ancak dizinin Çukur'a benzememesi tepkilere neden olmuştu. Öte yandan sosyal medyada, Üç Kuruş'un reytinglerinde büyük düşüşün yaşandığı ve bu nedenle dizinin yayından kaldırılacağı konuşulmaya başlandı. Ancak yapım ekibinden dizi hakkında final kararının alınıp alınmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞMIŞTI!

Üç Kuruş dizisinde roman karakterlerinin kötü gösterilmesi nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikayet yağmıştı. Konuya ilişkin roman dernekleri hakkında konuşan Sinan Karaca Öztürk "Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkez ve diğer vatandaşlara yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.



