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Üç Kuruş dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! İşte Üç Kuruş oyuncuları ve konusu

21.10.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de pazartesi akşamları Çukur'un yerine ekrana gelecek olan Üç Kuruş dizisinden yeni fragman yayınlandı. Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade ile birlikte, daha önce Çukur'da oynayan Ercan Kesal, Uğur Yıldıran ve Mustafa Kırantepe de başrollerde yer alıyor. Dizide mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alınıyor.

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un birinci bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.

Üç Kuruş (8)

Dizinin gizemli karakteri İrfan'ın (Diren Polatoğulları) "Ben İrfan; gözlerin görmediği, sözlerin değmediği, insanlığın uğramadığı, hayatı üç kuruş etmeyen İrfan..." sözleriyle açılan ve dizinin merakla beklenen karakterine dair ilk ipuçlarının verildiği tanıtım, Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe'nin (Ekin Koç) izleyenleri ekran başına kilitleyecek çekişmelerini bir kez daha gözler önüne sererken 'Üç Kuruş'un ilk bölümüne dair heyecanı artırıyor.

Üç Kuruş (7)

Geçtiğimiz sezon sonunda final yapan Çukur'da İdris Koçovalı karakterini canlandıran usta oyuncu Ercan Kesal, Üç Kuruş'la ekranlara dönüyor.

Üç Kuruş Tanıtım3
Ayrıca Çukur'un Medet'i Mustafa Kırantepe ve Kemal rolündeki Uğur Yıldıran da Üç Kuruş'ta önemli rollerde oynayacak.
Üç Kuruş Tanıtım8

'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

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Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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Üç Kuruş Tanıtım5

Üç Kuruş Tanıtım2

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Ekin Koç Ercan Kesal Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu
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